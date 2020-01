Zwycięskie zdjęcia konkursu fotograficznego Polska jest piękna

Nieustannie trwamy przy stanowisku, że dopiero wydrukowana fotografia jest podsumowaniem pracy nad zdjęciem i reprezentuje finalny efekt. Dlatego tak istotna jest dla nas współpraca podczzs konkursu fotograficznego Polska jest piękna z firmą CEWE. Ich wieloletnie doświadczanie to gwarancja wysokiej jakości wydruków, które pozwalają oku niemal namacalnie odczuwać detale, chłonąć kolory i badać fakturę przedstawionych obiektów. Zapraszamy do lektury naszej recenzji CEWE Fotoksiążka

I miejsce Fot. adasko Autor zdjęcia otrzymuje: kupon rabatowy o wartości 1000 zł na CEWE FOTOKSIĄŻKĘ

kupon rabatowy o wartości 1000 zł na CEWE FOTOOBRAZY

Aparat fotograficzny Panasonic Lumix DC-FZ82 II miejsce Fot. Grzegorz Moroń Kapliczka w Kacwinie , przed zachodem słońca. Autor zdjęcia otrzymuje: kupon rabatowy o wartości 500 zł na CEWE FOTOKSIĄŻKĘ

kupon rabatowy o wartości 500 zł na CEWE FOTOOBRAZY III miejsce Fot. MB75 . Koniaków Autor zdjęcia otrzymuje: kupon rabatowy o wartości 300 zł na CEWE FOTOKSIĄŻKĘ

kupon rabatowy o wartości 300 zł na CEWE FOTOOBRAZY IV miejsce Fot. dave88 . Jezioro Międzybrodzkie, woj. Śląskie Autor zdjęcia otrzymuje: kupon rabatowy o wartości 100 zł na CEWE FOTOKSIĄŻKĘ

kupon rabatowy o wartości 100 zł na CEWE FOTOOBRAZY

V miejsce Fot. Greg_2019 . Katowice - widok na budynek NOSPR z odrobinę nietypowej perspektywy Autor zdjęcia otrzymuje: kupon rabatowy o wartości 100 zł na CEWE FOTOKSIĄŻKĘ

kupon rabatowy o wartości 100 zł na CEWE FOTOOBRAZY VI miejsce Fot. harb . Połwysep Helski Autor zdjęcia otrzymuje: kupon rabatowy o wartości 100 zł na CEWE FOTOKSIĄŻKĘ

kupon rabatowy o wartości 100 zł na CEWE FOTOOBRAZY VII miejsce Fot. mariuszbrcz Autor zdjęcia otrzymuje: kupon rabatowy o wartości 100 zł na CEWE FOTOKSIĄŻKĘ

kupon rabatowy o wartości 100 zł na CEWE FOTOOBRAZY VIII miejsce Fot. AMATOR41 Autor zdjęcia otrzymuje: kupon rabatowy o wartości 100 zł na CEWE FOTOKSIĄŻKĘ

kupon rabatowy o wartości 100 zł na CEWE FOTOOBRAZY IX miejsce Fot. PawełUchorczak . Owce w Pieninach Autor zdjęcia otrzymuje: kupon rabatowy o wartości 100 zł na CEWE FOTOKSIĄŻKĘ

kupon rabatowy o wartości 100 zł na CEWE FOTOOBRAZY X miejsce micpol. Fot.Nad Rawką w Bolimowskim Parku Krajobrazowym. Między Skierniewicami a Bolimowem. Autor zdjęcia otrzymuje: kupon rabatowy o wartości 100 zł na CEWE FOTOKSIĄŻKĘ

kupon rabatowy o wartości 100 zł na CEWE FOTOOBRAZY

CEWE FOTOKSIĄŻKA to idealna oprawa dla zdjęć z wakacji, rodzinnych spotkań. To nie tylko pamiątka na lata, ale również doskonały prezent dla najbliższych. CEWE FOTOKSIĄŻKĘ zaprojektować można w darmowym programie CEWE FOTOŚWIAT (dostępnym na stronie to idealna oprawa dla zdjęć z wakacji, rodzinnych spotkań. To nie tylko pamiątka na lata, ale również doskonały prezent dla najbliższych. CEWE FOTOKSIĄŻKĘ zaprojektować można w darmowym programie CEWE FOTOŚWIAT (dostępnym na stronie www.cewe.pl ), gdzie dostępne są gotowe szablony okolicznościowe oraz tysiące elementów graficznych (ramki, kliparty, tła).

CEWE FOTOOBRAZ pozwoli zachować Twoje ulubione ujęcia w dużym formacie. Daje on możliwość wydruku zdjęć na płótnie, matowej płycie alu-dibond, na drewnie czy też nadruku za szkłem akrylowym. Szeroki wybór materiałów oraz formatów to komfort idealnego dopasowania fotoobrazu do każdego wnętrza.