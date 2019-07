Zwycięzcy konkursu fotograficznego Nikon Photo Contest 2018-2019

W tym roku Nikon Photo Contest, zorganizowany po raz pierwszy w 1969 r., obchodzi swoje 50-lecie. Jest to jeden z największych konkursów fotograficznych na świecie. Do edycji 2018-2019 wpłynęła rekordowa liczba 97 369 zgłoszeń od 33 000 uczestników z 170 krajów i regionów. Zgłoszenia przyjmowano w trzech kategoriach: Open (Otwarta), Next Generation (Nowe pokolenie) i Short Film (Krótki film).

Zwycięzcy zostali wybrani przez niezależne międzynarodowe jury, któremu, tak jak w ubiegłym roku, przewodniczył znany dyrektor artystyczny Neville Brody. Dzieląc się przemyśleniami o tegorocznym konkursie Nikon Photo Contest, Neville Brody powiedział: "Konkurs ten skłania do refleksji nad wieloma kwestiami, na przykład nad rolą fotografii w przyszłości. Fotografia zmienia nasze życie. Jest wszędzie, gdzie patrzymy, a dziś przekazujemy informacje o naszym świecie posługując się bardziej obrazami niż słowami. Jest międzynarodowym językiem wpływającym na postępowanie jednostek oraz społeczeństwa, a jej znaczenie może tylko rosnąć. Różnorodność nagrodzonych obrazów – opowieści, powiązania i niespodzianki – zainspiruje fascynującą debatę o świecie, w którym żyjemy, oraz o sposobie, w jaki go postrzegamy." Zwycięzcy konkursu Nikon Photo Contest 2018-2019 Nagroda Gold Prize w kategorii Open: Alma and Alzheimer's (Alma i choroba Alzheimera) Jason Parnell-Brookes (Wielka Brytania) Reklama

Nagroda Gold Prize w kategorii Open: Hope (Nadzieja) Thaib Chaidar (Indonezja) Nagroda Gold Prize w kategorii Next Generation: Ayimpoka Sara De Antonio Feu (Hiszpania) Nagroda Gold Prize w kategorii Next Generation: Fanghua - Moments in Our Youthful Days (Fanghua - Chwile naszej młodości) Tu Jinghan (Chiny)

Zdobywcy złotych, srebrnych i brązowych nagród w poszczególnych kategoriach zostali wybrani na podstawie różnorodnych kryteriów, takich jak zgodność z tematem kategorii, siła przekazu, czy poziom kreatywności. Oprócz pięciu złotych nagród, jedno zgłoszenie otrzymało nagrodę Participants’ Choice (Wybór uczestników), a kolejną nagrodę specjalną przyznano z okazji 50-lecia konkursu Nikon Photo Contest. Łącznie rozdano 47 nagród.

Zdobywca nagrody Grand Prize zostanie ogłoszony podczas oficjalnej ceremonii wręczenia nagród w Tokio w dniu 23 sierpnia 2019 roku.

Autor: Materiały prasowe