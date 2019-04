Zwycięzcy konkursu fotograficznego Sony World Photography Awards 2019

Główną nagrodę konkursu fotograficznego Sony World Photography Awards 2019 — tytuł Fotografa Roku i 25 tysięcy dolarów — otrzymał na uroczystej gali w Londynie włoski artysta Federico Borella za serię zdjęć zatytułowaną Five Degrees (Pięć stopni).Jury doceniło jego wrażliwość, techniczną doskonałość i sposób wykorzystania sztuki dla zwrócenia uwagi na globalny problem.

Federico Borella został wybrany spośród dziesięciorga zwycięzców kategorii tematycznych konkursu profesjonalnego, których nazwiska również zostały ogłoszone na gali, razem ze zdobywcami drugich i trzecich miejsc w każdej z kategorii. Na uroczystości w Londynie ogłoszono także zwycięzców konkursu otwartego (nagrody za najlepsze pojedyncze zdjęcie), młodzieżowego i studenckiego. Nagrodę Za wybitny wkład w fotografię odebrał jej tegoroczny laureat Nadav Kander. Wszyscy zwycięzcy otrzymali najnowszy cyfrowy sprzęt fotograficzny firmy Sony, a ich prace opublikowano w księdze laureatów konkursu i zaprezentowano na wystawie Sony World Photography Awards 2019 w londyńskim Somerset House.

Jurorzy chwalili tegorocznych laureatów za umiejętność wyrażania i interpretacji spraw dotyczących ludzkiego życia i globalnych problemów. Mike Trow, przewodniczący jury konkursu profesjonalnego, mówi, że tegoroczne zgłoszenia "wywołały wiele dyskusji i głębokie zainteresowanie jurorów". Jego zdaniem prace "przekraczały granice fotografii, stanowiąc wyzwanie dla percepcji widza".

Organizowany przez World Photography Organisation konkurs fotograficzny Sony World Photography Awards należy do największych i najbardziej prestiżowych imprez tego rodzaju na świecie. Na 12. edycję fotografowie ze 195 krajów i terytoriów zgłosili rekordową liczbę 326 997 prac, wśród których znalazły się najwybitniejsze światowe fotografie z ubiegłego roku.

Fotograf Roku konkursu fotograficznego Sony World Photography Awards 2019 — Federico Borella, Włochy

Autorem projektu Five Degrees (Pięć stopni) jest 35-letni włoski fotograf mieszkający w Bolonii — Federico Borella. Borella ukończył studia w dziedzinie literatury klasycznej, ma również tytuł magistra fotoreportażu. Obecnie od dziesięciu lat jest fotoreporterem-freelancerem, a jego zdjęcia publikowane są w wielu krajach. Prowadzi także kursy fotografii i fotoreportażu.

Seria Five Degrees (Pięć stopni) ukazuje zjawisko samobójstw mężczyzn w stanie Tamilnadu na południu Indii — regionie dotkniętym przez najgorszą suszę od 140 lat. Borella zainteresował się badaniami naukowców z uniwersytetu w Berkeley, którzy znaleźli korelację pomiędzy zmianami klimatu a zwiększoną liczbą samobójstw wśród indyjskich rolników. Fotograf ukazuje wpływ zmian klimatu na ten głównie rolniczy region Indii i zamieszkujących go ludzi poprzez mieszankę zdjęć ukazujących gospodarstwa rolne, pamiątki po zmarłych rolnikach i portrety ich bliskich.

— Globalne ocieplenie coraz szybciej zmienia obraz życia na Ziemi, zwłaszcza w jej najbiedniejszych, rozwijających się regionach — komentuje Mike Trow — Dlatego prace artystów takich jak Federico Borella są bardzo potrzebne.

Zwycięzcy i laureaci konkursu fotograficznego Sony World Photography Awards 2019 w kategoriach profesjonalnych

Wymienieni poniżej artyści zostali wyróżnieni przez jury złożone z ekspertów w dziedzinie fotografii za znakomite umiejętności fotograficzne i profesjonalizm. Nagradzano serie składające się z 5 do 10 zdjęć w dziesięciu kategoriach tematycznych:

Architektura

Zwycięzca: Stephan Zirwes (Niemcy) za serię Cut Outs — Pools 2018 (Wycinanki — baseny 2018)

2. Miejsce: Tuomas Uusheimo (Finlandia)

3. miejsce: Peter Franck (Niemcy)

Zadanie

Zwycięzca: Rebecca Fertinel (Belgia) za serię Ubuntu — I Am Because We Are (Ubuntu — jestem, ponieważ jesteśmy)

2. miejsce: Christina Stohn (Niemcy)

3. miejsce: Edward Thompson (Wielka Brytania)

Kreatywność

Zwycięzca: Marinka Masséus (Holandia) za serię Chosen [not] to be (Wybrani aby [nie] być)

2. miejsce: Leah Schretenthaler (USA)

3. miejsce Pol Kurucz (Francja)

Odkrycie

Zwycięzcy: Jean-Marc Caimi i Valentina Piccinni (Włochy) za serię Güle Güle (Do widzenia)

2. miejsce: Boyuan Zhang (Chiny kontynentalne)

3. miejsce: Karina Bikbulatova (Rosja)

Dokument

Zwycięzca: Federico Borella (Włochy) za serię Five Degrees (Pięć stopni)

2. miejsce: Brent Stirton (RPA)

3. miejsce: Mustafa Hassona (Palestyna)

Krajobraz

Zwycięzca: Yan Wang Preston (Wielka Brytania) za serię To the South of the Colourful Clouds (Na południe od kolorowych chmur)

2. miejsce: Marco Kesseler (Wielka Brytania)

3. miejsce: Kieran Dodds (Wielka Brytania)

Świat natury i dzika przyroda

Zwycięzca: Jasper Doest (Holandia) za serię Meet Bob (Poznajcie Boba)

2. miejsce: Christian Vizl (Meksyk)

3. miejsce: Maela Ohana (Francja)

Portret

Zwycięzca: Álvaro Laiz (Hiszpania) za serię The Edge (Krawędź)

2. miejsce: Massimo Giovannini (Włochy)

3. miejsce: Laetitia Vançon (Francja)

Sport

Zwycięzca: Alessandro Grassani (Włochy) za serię Boxing Against Violence: The Female Boxers Of Goma (Boks przeciwko przemocy: kobiety-bokserki z Goma)

2. miejsce: Kohei Ueno (Japonia)

3. miejsce Thomas Nielsen (Dania)

Martwa natura

Zwycięzcy: Nicolas Gaspardel i Pauline Baert (Francja) za serię Yuck (Fuj!)

2. miejsce: Yiming Zhang (Chiny kontynentalne)

3. miejsce: Cletus Nelson Nwadike (Szwecja)