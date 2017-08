Życie w Hawanie oczami fotografki Sary Caron - cykl 10 krótkich dokumentów

Na Arte po Polsku można zobaczyć cykl 10 krótkich dokumentów pt. "Dziennik z podróży fotograf Sary Caron – Życie w Hawanie". Ten subiektywny opis kubańskiego społeczeństwa oczami fotograf Sary Caron – zwyciężczyni World Press Photo Masterclass 2000 – przedstawia codzienne życie mieszkańców Hawany, ich obawy, nadzieje i aspiracje. Czy zmieniły się one po odnowieniu stosunków dyplomatycznych pomiędzy Kubą a Stanami Zjednoczonymi?

Sarah Caron to francuska reporterka, która mieszka w Paryżu. Po ukończeniu studiów wyjechała na Kubę, gdzie w 1994 roku zrobiła kultowe zdjęcia, które zapoczątkowały jej karierę zawodowego fotografa. Od tego czasu podróżowała po Afryce, Ameryce Południowej, Azji i Bliskim Wschodzie jako niezależny fotograf, pracując m.in. dla tygodników Time i Paris Match. Za prace, które można oglądać na wielu wystawach, otrzymała liczne nagrody, także finansowe.

