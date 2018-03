Żywy album przyrody w obiektywie 36 śląskich fotografów

Wystawa kilkudziesięciu fotografii przedstawiających piękno dzikiej przyrody i bioróżnorodność przyrodniczą świata i Polski, a zwłaszcza regionu Śląska. Wśród nich są fotografie wykonane w zielonych zakątkach Śląska, m.in. w rezerwatach przyrody „Las Murckowski” czy też „Łężczok” w powiecie raciborskim, oraz w zespole przyrodniczo-krajobrazowym Żabie Doły na granicy Bytomia, Chorzowa i Piekar Śląskich. Zdjęcia te uzmysławiają, jak bogata jest przyroda województwa śląskiego, wciąż kojarzonego raczej z obrazami kominów i hałd.

Tytuł wystawy "Żywy album przyrody" nie jest przypadkowy; użyta w tytule gra słów jest celowa i informuje o tym, że wszystkie prezentowane sceny są rejestracją naturalnych momentów życia przyrody. Ujęcia te ukazują piękno przyrody, zachęcając do częstszego i świadomego z nią kontaktu, ale także do szanowania jej praw, a podczas fotografowania - do etycznego zachowania.