5 najważniejszy technik retuszu portretu

Pewne rodzaje fotografii są trudniejsze do edycji i retuszu od innych. Pierwsze miejsce na tej liście nieodmiennie zajmują zdjęcia portretowe. Ich nieprawidłowy lub nadmierny retusz może doprowadzić do sytuacji, w których fotografia będzie śmieszna bądź też zwyczajnie brzydka. I nie mówię już tutaj nawet o wyczynach co poniektórych grafików pracujących dla kolorowych magazynów (niektóre retusze mające na celu „upiększenie” modelek przeszły już do legendy, gdy np. nadgorliwy grafik ze zdjęcia przedstawiającego seksowną kobietę w bikini bardzo sprawnie wymazał… pępek), lecz pewnych błędach i przeoczeniach dokonywanych często zarówno przez amatorów, jak i zawodowych fotografów.

1. Balansując biel nieznacznie podwyższaj temperaturę barwową Dobre zdjęcie portretowe bardzo rzadko odznacza się balansem bieli ustawionym zupełnie neutralnie. To, co otrzymujemy poprzez dokładne mierzenie temperatury barwowej oświetlenia (najlepiej z wykorzystaniem szarej karty) jest dobrym punktem wyjścia, ale owocuje najczęściej uzyskaniem dość bladej cery. Delikatne podniesienie temperatury barwowej w stosunku do zmierzonej pomoże ocieplić scenę i uzyskać przyjemniejsze odcienie skóry. Nie wolno też zapomnieć o odpowiedniej korekcie dominanty zielono-purpurowej. Powinna być ona przesunięta nieco w stronę tego drugiego koloru (Magenty), aby zapewnić naturalny wygląd fotografowanej osoby.