Alarmujące zachowania na zdjęciach Esther Hovers

Rzucenie się do biegu, stanie zbyt długo w jednym miejscu, wielokrotnie spoglądanie przez ramię - każdy robi te rzeczy od czasu do czasu, i zwykle nie jest to powodem do niepokoju. Jednak w projekcie fotograficznym Esther Hovers wszystkie te czynności wydają się być bardzo podejrzane i sugerują zbliżające się przestępstwo.

Fotografie Esther Hovers mają naśladować kadry rejestrowane przez monitoring, które przez inteligentne oprogramowanie kamer zostałyby uznane za zachowania podejrzane, poprzedzające wykroczenie lub przestępstwo. Dzięki zaawansowanemu oprogramowaniu współczesne kamery monitoringu mogą między innymi wykryć nieprawidłowe i podejrzane zachowania, gdy np. ktoś porzuca pakunek lub plecak na ruchliwym rogu ulicy - i w takim przypadku ostrzec władze. To oczywiście rodzi burzliwą dyskusję na temat prywatności, bezpieczeństwa i kontroli. Hover ma nadzieję za pomocą języka fotografii przyczynić się do wzbogacenia tej dyskusji. "Projekt ma na celu postawienie pytań dotyczących zachowań, które mogą zostać uznane za podejrzane i zachowań normalnych w obrębie przestrzeni publicznej. Czy inteligentna kamera może tu być sędzią?" – zastanawia się fotografka.