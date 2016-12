Canonowe plotki na Nowy Rok

Okres Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku to dobry okres nie tylko do planowania noworocznych postanowień (których i tak mało kto dotrzymuje), ale też do wygłaszania mniej lub bardziej trafnych proroctw na kolejne 12 miesięcy. Popularne są też różnego rodzaju plotki i przecieki dotyczące nowego sprzętu fotograficznego – szczególnie w perspektywie kilku dużych imprez branżowych, jakie mają miejsce w tym czasie. Nie dziwi więc, że ostatnio zalewani jesteśmy sporą ilością plotek związanych z Canonem. Sporym zaskoczeniem jest natomiast ich treść.

Plotki - kto ich nie lubi posłuchać, choćby od czasu do czasu? Każde środowisko ma pewną grupę tematów, w których wszelkie pogłoski trafiają na podatny grunt i spotykają się z żywym przyjęciem. Wśród miłośników sprzętu fotograficznego takim tematem są niewątpliwie wszelkie nowości z grupy tzw. high-endu, czyli nowych, topowych konstrukcji danego producenta. Ostatnio spory plotkarski szum wybuchł wokół Canona. I jeśli pogłoski te się potwierdzą, to będziemy mieli do czynienia ze sporą rewolucją w podejściu giganta do rynkowych realiów.