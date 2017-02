Fotografowie Sports Illustrated pokazują, jak robić zdjęcia na plaży

Jeżeli wydaje się wam, że zrobienie efektownego zdjęcia modelki w kostiumie kąpielowym na okładkę magazynu ilustrowanego wymaga sztabu ludzi i rozbudowanego parku oświetleniowego, to nie mogliście być w większym błędzie. Fotografowie pracujący dla Sports Illustrated odpowiedzialni za warstwę zdjęciową wydania poświęconego w całości sportom wodnym i kostiumom kąpielowym zdradzają tajniki swojego warsztatu. Będziecie zaskoczeni wiedząc, z jak prostych technik korzystają.

Choć prawdą jest, że wiele sesji zdjęciowych wykonywanych na potrzeby ilustrowanych magazynów zakłada wykorzystanie dużych ilości czasu oraz zasobów sprzętowych i ludzkich, to czasem dobrze jest zobaczyć atrakcyjny materiał i wiedzieć, że przy jego powstawaniu wcielono w życie starą zasadę "minimum środków przy maksimum efektu". Tak właśnie postąpił zespół fotograficzny pracujący nad materiałem do wydania magazynu Sports Illustrated poświęconego kostiumom kąpielowym. James Macari, fotograf odpowiedzialny za te zdjęcie opowiada szczegółowo o tych technikach, a także idei, która leżała za ich wykorzystaniem.

