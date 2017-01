Poradnik fotografii zimowej od Adobe Stock

Nie da się nie zauważyć, że za oknem mamy zimę, i to nie tylko kalendarzową. Mimo chłodu, zaparowanych soczewek obiektywów i słabnących w oczach baterii, warto sięgnąć po aparat i uwiecznić tę malowniczą porę roku na zdjęciach. Wyjazd na ferie lub narty można potraktować jako pretekst do rozpoczęcia swojej przygody z fotografowaniem w ekstremalnych warunkach. Jak przygotować się do takiej sesji, na co zwrócić uwagę i w jaki sposób korzystać ze sprzętu w plenerze? Dostawcy banku zdjęć Fotolia by Adobe i Adobe Stock – Anna Bizoń i Konrad Bąk – przygotowali krótki poradnik dotyczący fotografii zimowej.

Sesja zimowa w plenerze Każda sesja wymaga odpowiedniego przygotowania, jednak projekt realizowany zimą stawia przed nami najwięcej wyzwań. Zdaniem Anny Bizoń częściej koncentrujemy się na bezpieczeństwie sprzętu obawiając się o kondensację wilgoci wewnątrz naszych drogocennych aparatów, a zapominamy, że jakość zdjęć zależy przede wszystkim od kondycji i koncentracji fotografującego. Dlatego warto wyposażyć się w dobrej jakości odzież turystyczną zwracając szczególną uwagę na izolujące nas od chłodu i wilgoci wysokie obuwie. Żadna wysoka zaspa nie powinna być dla nas przeszkodą, aby dotrzeć do miejsca, w którym uchwycimy nasz idealny kadr – podkreśla Anna Bizoń. Przygotowania możesz rozpocząć od zebrania informacji o lokalizacji. Aby praca była jeszcze bardziej efektywna, skontroluj prognozę pogody oraz informacje o wschodzie i zachodzie słońca.