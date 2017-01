Unikalne warsztaty poświęcone najważniejszym technikom alternatywnym

Już w marcu zapraszamy na dwa unikalne warsztaty poświęcone najważniejszym technikom dawnej fotografii czyli odbitce albuminowej, papierowi solnemu i technice pigmentowej.

Odbitka albuminowa. Fot. Radosław Brzozowski

zapraszamy do udziału w intensywnym warsztacie pozwalającym na zgłębienie tajników obydwu technik i na zdobycie umiejętności niezbędnych do samodzielnego tworzenia zdjęć z ich wykorzystaniem. W ciągu dwóch dni spędzonych w Centrum Szkoleniowym Szlachetnej Fotografii , pracując pod kierunkiem autora książki " Odbitka albuminowa – Przewodnik Praktyczny ", jedynego w Polsce podręcznika techniki albuminowej, będziesz miał okazję by: