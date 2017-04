Wbudowana lampa błyskowa i jej wykorzystanie w praktyce

Wbudowana w korpus aparatu lampa błyskowa ma bardzo ograniczone zastosowanie, głównie z powodu swojej niskiej mocy, a także niemożności zmiany kierunku emisji światła bądź też jego zmiękczenia. W praktyce użycie lampy błyskowej jako jedynego lub głównego źródła światła powoduje nienaturalne oświetlenie sceny i jej „wypłaszczenie".

Na skutek bliskiego położenia wbudowanej lampy w stosunku do osi optycznej obiektywu, emitowany błysk oświetla fotografowaną scenę idealnie na wprost, w związku z czym na zdjęciu zanikają wszystkie cienie, rysy twarzy osób, faktury oraz wrażenie przestrzenności fotografowanych obiektów. W przypadku aparatów z dużymi obiektywami błysk lampy może też zostać przesłonięty przez tubus "szkła" i w związku z tym w dolnej części zdjęcia pojawi się okrągły cień.

