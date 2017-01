Daj się ocenić i oceniaj - fotografia nr 80

Pierwsza fotografia w 2017 r, a 80 w cyklu "Daj się ocenić i oceniaj" dzięki któremu dzielimy się wiedzą z innymi Użytkownikami używając do tego celu krytycznej analizy to zimowy kadr wykonany w przestrzeni miejskiej autorstwa Katmarie.



Na którą część zdjęcia spojrzeliście najpierw? Czy patrząc dłużej na fotografię, widzicie elementy, których na początku nie dostrzegliście? To niektóre pytania, które należy sobie postawić przed ocenieniem zdjęcia. Zapraszamy do dyskusji.

Aby dodać zdjęcie do cyklu "Daj się ocenić i oceniaj", należy umieścić swoją fotografię w Galerii Internetowej SwiatObrazu.pl. W tym celu należy zalogować się (lub zarejestrować i zalogować) w serwisie SwiatObrazu.pl, dodać zdjęcie do wybranej kategorii w profilu użytkownika, a następnie kliknąć przycisk "Daj się ocenić i oceniaj", który znajduje się nad każdym zdjęciem.