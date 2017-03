Daj się ocenić i oceniaj - fotografia nr 82

Cykl "Daj się ocenić i oceniaj" nakłonił już wiele osób do dodania zdjęć do oceny, jak i ich skomentowania. Obu grupom Czytelników serwisu SwiatObrazu.pl należą się szczególne podziękowania, ponieważ wspólnie tworzymy wyjątkową skarbnicę wiedzy. Liczymy, że przedstawione fotografie zainspirują Was do wykorzystania tej wiedzy, czerpania radości z tworzenia zdjęć i rozwijania własnego stylu.

Prezentowana dziś w cyklu "Daj się ocenić i oceniaj" fotografia to praca autorstwa Użytkownika Michal302 zatytułowana "Portret z wężem".