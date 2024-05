Barwa - Kolor - Kontrast - Nasycenie

Fotograf amator często oglądając obraz swojej fotografii jest rozczarowany - Jego zdjęcie nie jest tak kolorowe, jak oryginał - Barwy wydają się wyblakłe, krawędzie nieostre, a sam obraz mało porywający. Co właściwie jest przyczyną? Odpowiedź (a przynajmniej jej część) kryje się właśnie w tej lekcji, która, choć wraz z dwoma lekcjami następnymi ma charakter głównie teoretyczny - to stanowi podbudowę do praktycznych zadań, które postawimy przed Tobą w jego dalszej części.





Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Ważne!