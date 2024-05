Sony opracowuje matrycę średnioformatową o rozdzielczości 247 megapikseli

Sony (dokładnie to Sony Semiconductor Solutions) ogłosiło wprowadzenie nowego, 247-megapikselowego, średnioformatowego czujnika obrazu, który ma zbliżone rozmiary do 100-megapiskelowych i 150-megapikselowych sensorów w obudowach Phase One IQ4 i w serii Hasselblad H6D.



Poznaj niemalże 250-megapikselowy przetwornik obrazu od Sony W portfolio firmy pojawiły się dwa nowe sensory - IMX811-AAMR i IMX811-AAQR. 247-megapikselowe czujniki obrazu typu 4.1 dostępne są w wersjach kolorowych i monochromatycznych i obecnie zostały dopuszczone do zastosowań przemysłowych. Przyjmując, że IMX811 da się zastosować w aparacie konsumenckim, to jego parametry są naprawdę niezwykle. Przetwornik obrazu ze szczelinową migawką zawiera obwód PGA 24 dB i 16-bitowy przetwornik A/D z pełnym, 16-bitowym wyjściem cyfrowym. Nawet przy wyjściu 16-bit sensor ma rejestrować w rozdzielczości 247 megapikseli z szybkością 5,3 kl./s. Przestawiając przetwornik A/D na tryb 14-bitowy lub 12-bitowy, jak to ma miejsce w niektórych aparatach średnioformatowych, prędkość rejestrowania obrazów można zwiększyć odpowiednio do 10,5 i 12,4 kl./s.