Trening fotograficzny

Przede wszystkim dużo fotografować - radzi Patric Demarchelier, fotograf mający na koncie setki rewelacyjnych sesji mody i portretu, pracujący w zawodzie nieprzerwanie od ponad 40 lat. Zauważa też, że robiąc "złe" zdjęcia o wiele więcej się nauczymy, niż w wyniku wykonania zachwycającej fotografii.

Im więcej ćwiczysz, tym lepszy się stajesz – mówi urodzony w Rumunii Kristian Schuller obecnie podróżujący pomiędzy Paryżem, Londynem a Nowym Jorkiem, fotografując dla najlepszych magazynów mody, luksusowych marek i otwierając kolejne wystawy swoich zdjęć.

Trzeba ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć – mówi autorka zachwycające krajobrazów Patrycja Towarek.

Fotografuj codziennie - radzi młoda, utalentowana i rozchwytywana Rosie Hardy, która podkreśla, że kluczowy w jej twórczości był projekt 365 dni, który nauczył jej cierpliwości i konsekwencji.

