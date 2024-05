Rola optyki w zestawie DLSR/bezlusterkowym

Jedno z popularnych wśród użytkowników lustrzanek powiedzeń głosi, że do uzyskania dobrych zdjęć w pierwszej kolejności potrzebny jest dobry fotograf, w drugiej dobry obiektyw, a dopiero w trzeciej dobra puszka (czyli korpus) - W ten sposób akcentują oni wysoką rolę, jaką w fotografii odgrywa optyka. W przypadku aparatów z wymienną optyką jest to stwierdzenie o tyle ważne, że wybór obiektywu (może za wyjątkiem pierwszego, najczęściej dostarczanego wraz z lustrzanką) należy tylko i wyłącznie do nas. Dlaczego więc akurat ta część zestawu fotograficznego jest aż tak ważna?

