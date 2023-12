Pierwsze w historii nagranie wilka polującego na fokę

Wilki żyjące w Parku Narodowym Katami na Alasce upodobały sobie nowy rodzaj ofiary - ssaki morskie. Naukowcom udało się po raz pierwszy w historii zarejestrować film, który pokazuje, jak wilk poluje na fokę.



Zespołowi badaczy udało się sfilmować, jak samotnie polujący wilk zaatakował fokę pospolitą, a następnie wyciągnął ofiarę na mieliznę i zjadł. Według autorów jest to prawdopodobnie pierwsze nagranie, na którym widać tak nietypowy atak wilka na fokę. Według naukowców wilk, gdy wbiegł do wody, znajdował się w pobliżu ujścia strumienia i chwycił fokę za ogon. Poniżej można zobaczyć cały zapis wideo z tego niecodziennego zajścia.

