10 lat temu powstało selfie gali rozdania Oscarów

W marcu minęła dziesiąta rocznica oscarowego selfie wykonanego przez Ellen DeGeneres, które w tamtym czasie podbiło internet i stało się natychmiastowym viralem - Minęła dekada a przykład tego zdjęcia świetnie pokazuje, jak zmieniła się kultura fotograficzna - dziś nikt specjalnie nie zwróciłby na nie uwagi.



2 marca 2014 roku w czasie oscarowej gali Ellen DeGeneres zebrała wokół siebie grupę bardzo znanych aktorów, aby wykonać z nimi "improwizowane" selfie. Kultowe zdjęcie zostało zrobione przez Bradleya Coopera. Oprócz niego i ww. Ellen Degeneres znaleźli się na nim Bratt Pitt, Angelina Jolie, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Lupita Nyong, Julia Roberts, Channing Tatum i Kevin Space. Gwiazdorskie selfie natychmiast stało się popularne, po tym jak DeGeneres udostępniła je na swoim profilu na X (wtedy jeszcze Twitterze). Pod koniec tamtej ceremonii wręczenia Oscarów zdjęcie zgromadziło ponad dwa miliony retweetów, co doprowadziło nawet do chwilowego zawieszenie się portalu.

