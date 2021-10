Adobe całkowicie zmienia maskowanie w Lightroomie i Camera RAW

Adobe ogłosiło, że pod koniec października uruchomi przeprojektowany i wydajniejszy sposób wprowadzania selektywnych korekt - określanych jako maskowanie - w programach Adobe Camera RAW i Lightroom (wszystkie warianty).



Nowe opcje maskowania od października w Adobe Camera RAW i Lightroom

W Photoshopie pojawiają się nowe metody zaznaczania i maskowania oparte na rozwiązaniach sztucznej inteligencji, jednakże silnik przetwarzania obrazu w Lightroomie i Camera RAW nie jest kompatybilny z tymi opcjami. Aby móc korzystać z nich lub do podobnych do nich metod we wszystkich programach Adobe konieczne jest wprowadzenie dużych zmian w silniku przetwarzania obrazu.