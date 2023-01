Adobe może wykorzystywać Twoje zdjęcia do trenowania sztucznej inteligencji

Adobe dodał sekcję „analiza treści” do swoich uprawnień prywatności i gromadzenia danych osobowych, która, o ile nie zostanie wycofana, umożliwia wykorzystanie obrazów użytkowników do szkolenia opracowywanych przez tę firmę modeli sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.



Możliwe jest, że analiza treści została dodana do strony prywatności i danych osobowych Adobe już zeszłego lata, odkąd firma ostatnio zaktualizowała swoją stronę FAQ dnia 10 sierpnia 2022 roku. Ustawienia prywatności i danych osobowych użytkownika znajdują się w sekcji Konto i zabezpieczenia interfejsu internetowego Creative Cloud, a sekcja "Analiza treści" określa, że użytkownicy udzielają firmie Adobe pozwolenia na analizowanie treści na potrzeby szkolenia jej modeli uczenia maszynowego. Można to wyłączyć, ale domyślnie ta opcja pozostaje włączona.

