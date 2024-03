Adobe Stock dodało do swojej biblioteki miliony filmów 4K

Zasoby Adobe Stock powiększyły się o imponującą kolekcję milionów filmów w jakości 4K.



W Adobe Stock dostępnych jest teraz około 15 milionów materiałów wideo 4K

Aktualizacja biblioteki Adobe Stock wzbogaciła jej zasoby aż o 15 milionów filmów - wszystkich w rozdzielczości 4K. Filmy te będą dostępne bez żadnych dodatkowych opłat dla subskrybentów usługi Adobe Stock. "Minęły już czasy, gdy jakość 4K była luksusem zarezerwowanym dla projektów z najwyższej półki. Rozdzielczość 4K stała się nowym standardem, oferując niezrównaną klarowność i szczegółowość, przy czym jakość HD zaczyna się wydawać niewystarczająca." Wyjaśnia firma Adobe.

Użytkownicy Adobe Stock mogą z łatwością przeszukiwać zasoby w celu odnalezienia materiałów w jakości 4K. Wystarczy skorzystać z filtra wyszukiwań, który umożliwia łatwe zawężenie poszukiwań do 4K. Co więcej, możliwe jest także określania innych szczegółów poszukiwanego materiału - czasu trwania, liczby klatek na sekundę, typu tła itp.

Jak podkreśla Adobe, korzystanie z obrazów w jakości 4K daje także ogromne możliwości w zakresie edycji materiału. 4K pozwala na łatwe kadrowanie i zawężanie obrazu bez znacznej utraty jakości.

Materiały w jakości 4K dostępne są dla wszystkich użytkowników Adobe Stock. Należy jednak pamiętać, że poszczególne pakiety subskrypcji posiadają swoiste ograniczenia. Podstawowy plan kosztuje 29,99 euro miesięcznie (co daje ok. 130 złotych) i pozwala na pobranie 10 zasobów standardowych (zdjęcia i grafiki) lub 1 zasobu wideo miesięcznie (wszystko to w pakiecie rocznym). Aby skorzystać z większej liczby zasobów należy podnieść kwotę abonamentu - przykładowo za kwotę około 700 złotych miesięcznie możliwe jest pobieranie 750 standardowych zasobów lub 25 zasobów wideo miesięcznie.