Aktualizacja Pentax K-1 II dla astrofotografów

Ricoh opublikowało aktualizację firmware do Pentaxa K-1 II, która obejmuje tryby Astrotracer Typ 2 i Typ 3, dotychczas znane z modelu K-3 III zaprezentowanego w zeszłym roku - Astrotracer to tryby dostępne w niektórych aparatach Pentax, umożliwiające śledzenie obiektów astronomicznych.



Aktualizacja nosi numer 2.40 W pierwszych dwóch wersjach funkcja ta wykorzystywała kombinacje wbudowanego mechanizmu redukcji drgań i dane GPS. Aby jednak uzyskać informacje o GPS, użytkownicy Pentaxa musieli dokupić moduł GPS tego producenta. Oznaczało to więc konieczność nie tylko poniesienia dodatkowych kosztów, ale również pracę z dwoma urządzeniami.

