Amator uchwycił asteroidę uderzającą w Jowisza

We wrześniu doszło do zderzenia dużego obiektu kosmicznego z Jowiszem - Brazylijskiemu astronomowi-amatorowi udało się uchwycić to niezwykłe wydarzenie.



Zderzenie asteroidy z Jowiszem widoczne na nagraniu Entuzjasta astronomii Jose Luis Pereira miał wiele szczęścia, gdy wycelował swój sprzęt w gazowego olbrzyma. Wykorzystał teleskop i kamerę (teleskop newtonowski 275 mm f/5.3 z kamerą QHY5III462C), które ustawił w Sao Caetano do Sul w Sao Paulo w Brazylii. Chciał po prostu wykonać zdjęcia Jowisza, ale to co udało mu się uchwycić przerosło jego najśmielsze oczekiwania.