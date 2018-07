Naga prawda o aparatach fotograficznych, czyli jak odnaleźć się w świecie cyfrowego sprzętu

Osoba pragnąca nabyć aparat cyfrowy z myślą o nieco większym, niż do tej pory zaangażowaniu w sztukę fotograficzną (wycelować, pstryknąć, zerknąć na ekran i zapomnieć o zdjęciu) ma przed sobą nie lada wyzwanie. Nasz cykl artykułów, prezentujący od podszewki rynek aparatów fotograficznych ma za zadanie ułatwić nieco te zmagania. Zapraszamy Was wszystkich na pasjonującą podróż po świecie fotografii cyfrowej w pełni jego zróżnicowania.

Czy istnieje idealny aparat fotograficzny?

Wybór właściwego aparatu cyfrowego jest obecnie zarówno łatwiejszy, jak i trudniejszy niż kiedykolwiek. Ta pozorna sprzeczność wynika z obecnego stanu rozwoju fotografii cyfrowej, która już jakiś czas temu weszła w etap pełnej dojrzałości. Podobne zjawisko, bardzo wiele lat temu, miało miejsce w świecie fotografii analogowej i obecnie czas ten weterani wspominają jako złote lata dla miłośników sprzętu – choć w naszej polskiej rzeczywistości były one mocno ograniczone przez niedostępność sprzętu spoza bloku państw demokracji ludowej. Oczywiście obecnie wybór, podobnie jak dostęp do informacji, jest o wiele większy i okazuje się, że to, co po latach wspomina się jako "wspaniałe czasy" może być źródłem niemałego problemu. Bo jaki aparat wybrać, kiedy każdy doradza co innego, a półki w sklepach uginają się od sprzętu?