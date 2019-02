Aparat fotograficzny Ricoh GR III

W Ricoh GR III zastosowano nowo opracowany obiektyw i procesor obrazu oraz matrycę APS-C o wysokiej rozdzielczości. Wyposażono go również w nowe funkcje, takie jak szybki, hybrydowy autofocus, niwelujący drgania mechanizm SR (Shake Reduction) oraz intuicyjny w obsłudze dotykowy ekran. Aparat jest gotowy do pracy po zaledwie 0,8 sekundy, można też go łatwo sparować z urządzeniami mobilnymi.



Ricoh GR III Nowy obiektyw wysokiej rozdzielczości