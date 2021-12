Astronauta Thomas Pesquet wykonał prawie 250 000 zdjęć z ISS

Po spędzeniu prawie 200 dni w kosmosie podczas swojej drugiej misji na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) francuski astronauta Thomas Pesquet powrócił na Ziemię - Na orbicie nie próżnował - wykonał niemal 250 000 zdjeć.



W kosmosie Thomas Pesquet był bardzo zajęty. Często na łamach ŚwiatObrazu.pl prezentowaliśmy jego niezwykłe zdjęcia. Nie dość, że miał niesamowite stanowisko fotograficzne, to jeszcze potrafił je świetnie wykorzystać. Astronauta ten uwiecznił m.in. niebieską zorzę polarną. Wiele zdjęć udostępniał na swoim koncie na Twitterze. Prowadził też cykle zdjęć, wśród których znalazły się zdjęcia lotnisk (Pesquet ma doświadczenie jako pilot komercyjny), rzek w Afryce i wiele więcej.

