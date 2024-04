Berlin - miasto, które nienawidzi selfie

Selfie stało się tak powszechne, że właściwie już nikogo nie dziwi - Stało się też codziennością większości dużych miast, choć jest jedno miasto, w którym tego typu zdjęcia nie są tak powszechne - to Berlin.



W Berlinie robi się bardzo mało selfie - dowiedz się, dlaczego

Według raportu BBC Travel w Berlinie selfie się po prostu nie robi. Wynika to z faktu, że w tym mieście bardzo mocno ceni się prywatność, życie chwilą i kontrkulturę. W porównaniu do innych miast świata na ulicach Berlina można spotkać stosunkowo dużo mniej osób, które robią sobie selfie.

Według badań przeprowadzonych w 2017 roku na Uniwersytecie w Hohenheim na temat postaw, zachowań i postrzegania prywatności, niemieccy obywatele w wysokim stopniu cenią swoją prywatność i "dość rzadko" ujawniają dane osobowe. Stąd jeśli chodzi o udostępnianie swoich zdjęć w mediach społecznościowych, np. selfie na Instagramie, badacze odkryli, że niewielka część Niemców uznała to "za przydatne". Najwięcej przekonanych do tego typu praktyk znalazło się wśród najmłodszych badanych.

Szczególna niechęć Berlina do selfie może wynikać także z jego historii, w której znaczna część mieszkańców miasta podlegała inwigilacji Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego - znanego także jako Stasi. Skończyło się to w 1989 roku, gdy doszło do upadku muru berlińskiego. Autorka artykułu dla BBC Travel Kate Bettes uważa jednak, że być może istnieje jeszcze jeden powód, dla którego Berlin wyróżnia się na tle innych miast pod względem liczby wykonywanych w nim selfie. Lokalne scena klubowe zakazują fotografowania i zachęcają uczestników imprezy do cieszenia się chwilą i nierozpraszania technologią. Berlińskie kluby słyną z tego, że nie trzeba mieć obaw, że wszystko zostanie uwiecznione i pojawi się za chwilę w sieci. Najwyraźniej ma to także odzwierciedlenie w tym, co dzieje się na ulicach stolicy Niemiec.