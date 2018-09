Canon EOS R – najszybszy autofokus na świecie oraz pierwszy aparat z możliwością ustawiania ostrości od -6EV

Canon poszerzył swoją linię aparatów bezlusterkowych, prezentując nowy model Canon EOS R, który jest jednocześnie pierwszym aparatem z rewolucyjnym mocowaniem obiektywów RF. Wyposażony w najszybszy autofokus na świecie, pierwszy aparat z opcją ustawiania ostrości w słabych warunkach oświetleniowych od -6EV, EOS R to doskonałe narzędzie pozwalające uzyskać profesjonalne efekty dla każdego ujęcia. Cała linia nowych obiektywów RF bazuje na wiedzy i doświadczeniach Canona i zawiera dodatkowe akcesoria oferujące fotografom i twórcom filmowym większe niż kiedykolwiek wcześniej możliwości kreatywne i indywidualizację pracy.

Canon EOS R

Zbudowany od podstaw, pionierski system EOS R to zupełnie nowy poziom innowacji, umożliwiający uzyskanie bogatszych obrazów o niezrównanych poziomach ostrości i szczegółowości. Aparat EOS R to pierwszy aparat z mocowaniem obiektywów typu RF z 12 stykami elektrycznymi, 20 mm odległością pomiędzy matrycą a mocowaniem obiektywu oraz średnicą mocowania obiektywu 54 mm, co daje więcej możliwości w projektowaniu doskonałych obiektywów.