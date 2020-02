Subtelne piękno, które ma w sobie niebezpieczna potęgę - zobacz malarskie fotografie Christy Lee Rogers

Urodzona na Hawajach fotografka Christy Lee Rogers prosi swoich modeli, aby zanurkowali w spowitej w mroku wodzie, a następnie oświetla ich tak, aby uzyskać intrygujące, malarskie fotografie. Jej zdjęcia mają na celu eksplorację ruchu człowieka w środowisku, które pozwala na większą ekspresję.



Prezentowana seria zdjeć autorstwa Christy Lee Rogers powstała na zamówienie Apple. Na fotografiach można zobaczyć postacie ludzkie splecione w przeróżnych pozach. Modele mają na sobie wymyślne stroje, których tkaniny dodatkowo tworzą zróżnicowane układy kształtów, faktur i kolorów. Ponadto kreacje maskują części ciał i twarzy, sprawiając, że bohaterowie zdjęć stają się anonimowi. Co więcej czasami trudno jest rozpoznać w jakiej pozie znajduje się człowiek na zdjęciu, co dodatkowo przykuwa uwagę widzów i wciąga ich w opowieść snutą przez fotografkę.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem