Rzadkie fotografie dziko żyjącej czarnej pantery

Zdjęcia dziko żyjącej czarnej pantery należą do rzadkości, jednakże fotograf przyrodniczy Shaaz Jung jest specjalistą w tropieniu tych rzadkich, wielkich kotów - Przez ostatnie cztery lata fotografował żyjąca na wolności czarną panterę, a jego najnowsze zdjęcia stały się bardzo popularne w sieci. Zdjęcie Junga, które wykonał w lasach Kabini w Karnataka w Indiach zostało udostępnione na Twitterze już ponad 60 000 razy. Nic dziwnego - zwierzę wygląda na nich wyjątkowo majestatycznie i nie sposób nie docenić jego unikatowego piękna.



Shaaz Jung fascynuje się czarnymi panterami odkąd tylko je zobaczył. "Odkąd nasze oczy się spotkały, moja pasja stała się wręcz obsesją, a moim ostatecznym celem stało się przybliżenie ludziom życie tych unikalnych stworzeń" - zdradza fotograf. Jego talent do fotografowania czarnych panter został już z pewnością doceniony. Został zaproszony do współpracy z kanałem Nat Geo WILD, dla którego przygotowuje film dokumentalny o czarnych panterach. Co więcej w międzyczasie Shaaz Jung pisze pracę naukową na ich temat.

W ostatnim czasie udało mu się uchwycić czarną panterę przemierzającą las o świcie we mgle. Jego fotografie pokazują pełen majestat tych stworzeń, które wyglądają na nich wręcz baśniowo czy mitycznie. Zobacz poniżej galerię wybranych zdjęć Shaaza Junga przedstawiających czarne pantery. Zapewne zakochacie się w tych stworzeniach.

Czarna pantera na zdjęciach Shaaza Junga