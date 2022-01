Czy na tych zdjęciach ukrywają się pantery śnieżne?

Pantery śnieżne to niezwykły i zagrożony wyginięciem gatunek dużych kotów, który żyje w naprawdę trudnych i niedostępnych środowiskach - To skryte zwierzę, które bardzo trudno spotkać i jeszcze trudniej sfotografować. Fotograf dzikiej przyrody Ismail Shariff zaprasza wszystkich oglądających jego zdjęcia do zabawy, w której należy odgadnąć gdzie - i czy w ogóle - ukryły się pantery śnieżne.



Dołącz do zabawy w wyszukiwanie panter śnieżnych na zdjęciach Te zdjęcia to nie tylko ciekawe zagadki, ale również świetna prezentacja tego, jak trudno jest dostrzec panterę śnieżną w jej naturalnym środowisku. 41-letni fotograf pochodzący z Indii ma obsesję na punkcie fotografowania nieuchwytnej pantery śnieżnej. Po latach prób w końcu natknął się na nią po raz pierwszy w 2014 roku w Parku Narodowym Hemis. Od tamtego czasu Shariff miał szczęście uchwycić wiele zdjęć panter śnieżnych zarówno z bliska, jak i z daleka.