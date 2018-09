Daj się ocenić i oceniaj - fotografia nr 85

Jesienią 2010 roku opublikowaliśmy pierwszą fotografię z cyklu: "Daj się ocenić i oceniaj". Od tej pory, z różną częstotliwością publikujemy kolejne - to już osiem lat. Pojawiło się wiele komentarzy, a niektóre dyskusje przyniosły nawet znaczne zbliżenie stanowisk - co w świecie wirtualnym nie jest codziennym zjawiskiem.



Robimy zdjęcia miedzy innymi po to, aby przekazać naszą myśl, odczucie lub wizję - nie ma fotografii, które powstały bez celu, jakikolwiek by on nie był. Przypominamy garść pytań, które warto sobie postawić oceniając zdjęcie.

1. Co to za rodzaj fotografii?

2. Co możesz powiedzieć (lub czego możesz się domyślać) na temat zamierzeń fotografa?

3. Co fotograf podkreślił i w jaki sposób?

4. Czy decyzje techniczne wspierają, czy utrudniają przekaz?

5. Czy elementy graficzne takie jak tony, linie lub perspektywa są dla tego zdjęcia istotne?

6. Co ujawnia obraz poza tym, co widać od razu?

7. Jakie reakcje emocjonalne i psychiczne wywołuje zdjęcie?

8. Jakie jest to zdjęcie w kontekście innych prac tego fotografa, tego okresu lub poświęconych temu tematowi?

Po prawej stronie umieszczamy miniaturki opublikowanych wcześniej fotografii - zachęcamy do ich obejrzenia oraz lektury komentarzy i dodawania swoich opinii.

Aby dodać zdjęcie do cyklu "Daj się ocenić i oceniaj", należy umieścić swoją fotografię w Galerii Internetowej SwiatObrazu.pl. W tym celu należy zalogować się (lub zarejestrować i zalogować ) w serwisie SwiatObrazu.pl, dodać zdjęcie do wybranej kategorii w profilu użytkownika, a następnie kliknąć przycisk "Daj się ocenić i oceniaj", który znajduje się nad każdym zdjęciem.