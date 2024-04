Złoto-niebieski Hasselblad - jaka cena?

Aby uczcić 50-tą rocznicę produkowania aparatów fotograficznych, w 1991 roku Hasselblad stworzył specjalną edycję średnioformatowego aparatu na film światłoczuły oznaczonego 503 CX V-System - Aparat „Golden Blue” trafił do sklepów w limitowanej liczbie obejmującej zaledwie 700 sztuk na całym świecie. Fani tej marki mają od czasu do czasu możliwość nabycia używanego modelu.







Ile kosztuje złoto-niebieski Hasselblad?

Aparat niedawno był dostępny w sklepie Park Cameras, który oferował go wraz z oryginalnym opakowaniem (które niestety nosi ślady starzenia - wszak ma już ponad 30 lat), filmem A12 obiektywem Planar CF 80 mm f/2.8, etui i paskiem do aparatu. Hasselblad Golden Blue 503 CX wyróżnia się z pewnością swoim wyglądem. Korpus zostały pokryty niebieską skórą i ma wykończenia z 24-karatowego złota. Tubus obiektywu pozostał czarny, jednakże zastosowano wykończenie z 24-karatowego złota, otaczające przednią soczewkę. Aparat ma indywidualny numer, wyróżniający go spośród limitowanej serii. Dołączony futerał ma także niebieski kolor, korespondujący z obudową aparatu.

Zestaw, wraz z którym sprzedawano opisywany złoto-niebieski Hasselblad 503 CX V-System. / Źródło: Park Cameras

Aby stać się posiadaczem tego wyjątkowego aparatu, należało zapłacić nieco ponad 30 000 złotych. Jest to spora suma, ale nie odbiega od normy dla tego typu aparatu i kształtuje się podobnie do tego, jak wyglądała w 2003 roku. Nie ma dokładnych informacji o tym, w jakim stanie jest sprzęt, ale zdjęcia zaprezentowane przez sprzedawcę sugerują, że jest utrzymany w bardzo dobrej kondycji.