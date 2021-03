Fotograf spędził 12 lat na fotografowaniu Drogi Mlecznej

Fiński fotograf JP Metsavainio opublikował zdjęcie Drogi Mlecznej, którego stworzenie zajęło mu prawie 12 lat - Nie jest to jednak zwyczajna fotografia naszej galaktyki, lecz zdumiewający szczegółowy obraz, którego rozdzielczość wynosi 1,7 gigapikseli. Łączny czas jego naświetlania wyniósł aż 1250 godzin.



Astrofotograf rozpoczął pracę nad tym obrazem naszej galaktyki w 2009 roku. Przez kolejne 12 lat skupiał się na różnych obszarach Drogi Mlecznej, wykonując pojedyczne elementy całej mozaiki. Już same w sobie te fotografie były zachwycające, lecz miały posłużyć mu jako fragmenty całego obrazu galaktyki. Jednocześnie fotograf postanowił uzupełnić zdjęciami te obszary Drogi Mlecznej, których nie pokrywały wcześniejsze fotografie.

