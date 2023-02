Dzięki NVIDIA Broadcast będziesz cały czas utrzymywać kontakt wzrokowy z widzami

NVIDIA Broadcast czyli narzędzie do przesyłania strumieniowego na żywo i wideokonferencji ma teraz nową funkcję, która pozwala na zmodyfikowanie oczu osoby występującej przed kamerą tak, aby ta cały czas utrzymywała kontakt wzrokowy z osobami po drugiej stronie monitora. Dzięki temu widzowie będą mieli wrażenie, że rozmówca cały czas patrzy prosto w kamerę.







Sztuczna inteligencja poprawia spojrzenia użytkowników NVIDIA Broadcast

Jednym z problemów związanych z nagrywaniem wideo transmitowanego na żywo bądź przeprowadzania wideokonferencji jest to, że wiele osób czuje się niekomfortowo, gdy podczas rozmowy musi spoglądać w obiektyw zamiast na drugiego rozmówcę (który może znajdować się z nim w tym samym pomieszczeniu, np. podczas realizowania wywiadów, czy być współuczestnikiem wideokonferencji po drugiej stronie monitora). Ten problem sprawia, że w trakcie oglądania osób występujących w takich sytuacjach przed kamerą, nie nawiązują one kontaktu wzrokowego z widzami. Badania wykazują, że gdy rozmówca patrzy w innym kierunku niż w obiektyw, to spada zaangażowanie i zainteresowanie pozostałych uczestników spotkania online czy oglądających transmisję.