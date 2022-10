Aparat fotograficzny w ruchu, czyli panoramowanie i zoomowanie

Choć może się to wydawać sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem, uzyskanie ostrych zdjęć jest również możliwe wówczas, gdy podczas wykonywania zdjęć aparat się porusza - Co więcej: poruszenie takie może nawet poprawić ostrość zdjęcia – pod warunkiem wszakże, że będzie ono celowe i odpowiednio przeprowadzone. Oczywiście w zdjęciu takim ostry będzie tylko określony fragment kadru – ten szczególnie dla nas istotny, na którym się skupiamy. Reszta sceny zostanie ukazana rozmyta. I to właśnie ten kontrast powoduje, że fotografia sprawia wrażenie szczególnie wyrazistej. Dwie najpopularniejsze techniki wchodzące w skład tego nurtu to panoramowanie (ang. panning) i zoomowanie.

Panoramowanie polega na fotografowaniu szybko przemieszczającego się obiektu (najczęściej są to samochody i motocykle oraz samoloty, ale też biegnący ludzie i zwierzęta) poprzez podążanie za nim aparatem w trakcie naświetlania klatki. Ruch aparatu musi zostać dobrze zgrany z ruchem fotografowanego tematu, tak aby ten ostatni stale znajdował się w tej samej części kadru. Dzięki temu ten obszar zdjęcia zostanie uwieczniony ostro, natomiast całą resztę kadru wypełnią barwne smugi układające się w linie równoległe do kierunku ruchu aparatu. Efekt taki najłatwiej można uzyskać fotografując obiektywami długoogniskowymi, jednak nie jest to wymóg absolutny – dużo udanych zdjęć tego typu powstało z wykorzystaniem obiektywów typu standard. Panoramowanie jest techniką wymagającą sporej praktyki.