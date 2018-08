Zanim kupisz... filtr optyczny

Fotografia cyfrowa wyeliminowała konieczność używania niektórych filtrów do zdjęć – w szczególności dotyczy to filtrów barwnych wykorzystywanych w fotografii czarno-białej. Jednakże istnieją akcesoria, których działania nie da się zastąpić cyfrową ciemnią. Są to przede wszystkim filtry szare, polaryzacyjne i ochronne. Bez nich nie da się wykonać niektórych fotografii (np. długie ekspozycje w ciągu słonecznego dnia). Jako że wielokrotnie okazują się niezbędne, warto wygospodarować dla nich miejsce w torbie fotograficznej i dowiedzieć się, na co zwrócić uwagę przy zakupie.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Jeżeli pojęcia takie jak filtr szary, połówkowy, UV, barwny czy polaryzacyjny są Ci obce, to zajrzyj do poniższych artykułów. Dowiesz się z nich wszystkiego na temat zasad działania i zastosowania poszczególnych rodzajów filtrów.