Paryż i ogrody Wersalu to raczej mało oryginalne tematy w fotografii - Jednakże pochodzący z Kanady John Kosmopoulos ujął je z nowej perspektywy, dzięki wykorzystaniu fotografii w podczerwieni. Zdjęcia są częścią jego serii, którą realizuje w trakcie podróży po całym świecie. Odmienna kolorystyka Paryża sprawia, że miasto na zdjęciach tego fotografa wygląda w surrealistyczny sposób.



Fotografia w podczerwieni pomaga odkryć to co nieznane w znanych rzeczach

Od wieży Eiffla, przez Łuk Triumfalny po wypielęgnowane ogrody Wersalu, każda scena jest znajoma, ale jednak nie do poznania. Rzeczywiste miejsca łączą się w onirycznym klimacie, który wprowadza obrazowanie w podczerwieni. Widz ma okazję zobaczyć je w dwojaki sposób - jako dobrze rozpoznawalne atrakcje turystyczne i subiektywne wizje.

Kanadyjski fotograf poszukuje poprzez swoją fotografię tego co niezwykłe w zwyczajnych rzeczach. Jest zafascynowany relacją pomiędzy fotografem a widzami oraz tym, jak artysta może wywierać emocjonalny wpływ na oglądających zdjęcia. I chociaż wszyscy zdają sobie sprawę, że wieża Eiffla jest imponującą budowlą, to jednak przekształcenie bujnej zieleni w liście wyglądające jak wata cukrowa sprawia, że zdjęcia zupełnie inaczej zaczynają oddziaływać na widzów. Przypominają o tym, że nawet najmniejsze zmiany w tym co znane, może wywołać zupełnie nowe doznania.