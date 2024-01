Godox przedstawia lampę błyskową z odłączaną dodatkową mini lampą

Godox zaprezentowało aktualizację swojej lampy V1 Pro Flash - wśród ciekawych opcji najbardziej wyróżnia się możliwość korzystania z odłączanej, dodatkowej lampy błyskowej.



Jeszcze bardziej zaawansowana lampa Godox z okrągłym palnikiem

Jedną z najistotniejszych aktualizacji nowej lampy błyskowej jest dodanie mniejszej lampy oznaczonej SU-1. Mocuje się ją z przodu V1 Pro tak, aby działało jako dodatkowe światło wypełniające. SU-1 oferuje regulowaną moc wyjściową w zakresie od 1/1 do 1/128 z regulację w krokach +/- 3 EV. To ciekawy dodatek przykładowo do zdjęć portretowych, gdzie drugie światło wypełniające może stanowić przydatne źródło, równoważące światło na fotografowanym obiekcie.