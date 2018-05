Nowy Honor 10 z trybem oświetlenia portretowego i zaawansowanym rozpoznawaniem sceny

Huawei zaprezentowało nowego flagowca należącej do marki Honor. Model 10 wyróżnia się przede wszystkim znakomitymi parametrami, przy niższej cenie w porównaniu do pozostałych flagowych urządzeń, takich jak np. P20 i P20 Pro. Honor 10 kosztuje około 1999 zł (wersja 64 GB pamięci ROM) i 2199 zł (128 GB), a jednocześnie jest obsługiwany przez znany z najlepszych smartfonów procesor Kirin 970 oraz oferuje znakomite parametry, które przyciągają uwagę fotografów.

Honor 10 nie ma niestety potrójnego układu aparatów znanego z modelu P20 Pro, jednakże ma podwójną kamerę. Główny aparat ma matrycę o rozdzielczości 16 MP i charakteryzuje się światłosiłą f/1.8. Drugi aparat to monochromatyczny, 24-megapikselowy sensor. Dane z obu kamer są wykorzystywane, aby dostarczać zaawansowany i wydajny zoom cyfrowy, minimalizować szumy oraz rejestrować bardziej szczegółowe obrazy. Oczywiście można także skorzystać z trybu bezpośredniego fotografowania w czerni i bieli.

