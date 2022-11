Karuzela z Kelwinami, czyli na co komu temperatura barwowa?

W każdym bardziej zaawansowanym aparacie można znaleźć funkcję ustawienia temperatury barwowej, w opcjach związanych z balansem bieli, jednak zazwyczaj ograniczamy się do prekonfigurowanych programów - Niestety, ustawienie programowe nie w każdych warunkach się sprawdzi - i zazwyczaj wtedy właśnie rozpoczyna się nasz romans z Kelwinami.

W dużym uproszczeniu, czyli bez wdawania się w dywagacje z dziedziny fizyki, temperatura barwowa to obiektywna miara wrażenia barwy danego źródła światła. Słowo "wrażenia" jest tu o tyle istotne, że w przeciwieństwie do człowieka sprzęt elektroniczny nie dysponuje mózgiem, który zgodnie z tak zwanym prawem stałości barwy skorygowałby odczyt matrycy. To właśnie ta różnica sprawia, że ludzie postrzegają biały obrus jako biały niezależnie od oświetlenia, zaś nasz aparat będzie przekłamywał kolor, zmieniając go w zależności od barwy światła. Doprowadza to do pewnego paradoksu - w pewnym sensie można powiedzieć, że nie wolno nam wierzyć własnym oczom, gdyż wraz z mechanizmami zachodzącymi w mózgu "okłamują" nas one - jednak robią to dla naszego własnego dobra. Jednocześnie obiektywizm elektronicznego rejestratora staje się jego największym przekleństwem, nas zaś zmusza do "mówienia" naszemu sprzętowi który kolor w danej scenie jest biały.