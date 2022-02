Selfie na tonącym samochodzie

Pewna kobieta w Kanadzie wjechała samochodem na zamarzniętą rzekę - Obserwujący tę sytuację turyści przerazili się, gdy lód się załamał a auto zaczęło tonąć. Ku im absolutnemu zdziwieniu, kobieta stanęła na dachu auta i… zaczęła robić sobie selfie.



Na skutek zimowej pogody w Ottawie w Kanadzie rzeka Rideau pokryła się lodem. Pewna kobieta chciała prawdopodobnie skrócić sobie drogę, przejeżdżając po jej powierzchni. Mróz nie był jednak tak mocny a lód nie aż tak solidny, dlatego ostatecznie załamał się pod pojazdem. Kobieta nie była sama w tej okolicy i widząc ją w niebezpieczeństwie, wielu świadków zmartwionych o to, że kobieta może zniknąć w wodzie wraz z autem, zaczęło przygotowywać akcję ratunkową. Zachary King szybko zareagował i przygotował linę oraz kajak, aby wyciągnąć kobietę na brzeg.

Samochód kobiety tonął, sama była w niebezpieczeństwie, ale nie przeszkodziło to jej w zrobieniu selfie

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem