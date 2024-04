Kolejna aktualizacja Nikona Z9

Nikon wprowadza kolejne nowości do swojego flagowego modelu aparatu bezlusterkowego Z9 - Wszystko dzięki nowej aktualizacji oprogramowania systemowego oznaczonej symbolem 5,0 - To już czwarta, duża aktualizacja firmware tego modelu od czasu jego premiery w październiku 2021 roku.



Co nowego w Nikonie Z9?

Kolejna odsłona aktualizacji oznaczona symbolem 5.0 pojawiał się niemal dokładnie dziewięć miesięcy po wydaniu przez Nikona aktualizacji w wersji 4.0. Najnowsze oprogramowanie bazuje na aktualizacji 4.0 i wzbogaca funkcję Auto Capture. Technologia automatycznego przechwytywania może wykrywać obiekty i analizować ruch oraz odległość, tak aby automatycznie rejestrować obrazy po spełnieniu przez nie określonych warunków. Przykładowo w kadrze może pojawić się konkretny obiekt (np. osoba, zwierzę lub pojazd), a Z9 zacznie rejestrować zdjęcia bądź filmy bez bezpośredniej kontroli przez użytkownika. To niezwykle przydatne narzędzie dla fotografów przyrodniczych czy sportowych.

Oprogramowanie to miało pewną wadę, która została zmieniona w aktualizacji w wersji 5.0. Użytkownik mógł zaprogramować aparat, tak aby ten fotografował bądź filmował dla niego wydarzenie sportowe. Problem w tym, że mogło dojść do sytuacji, w której sprzęt rozpoczął rejestrację jeszcze przed pierwszym gwizdkiem sędziego - a więc przykładowo zacząć rejestrować intensywnie rozgrzewkę czy inne sytuacje (bo zostały już przecież spełnione warunki zaprogramowane przez użytkownika, a przecież aparat nie rozróżnia fragmentów gry). Aby więc poradzić sobie z tym problemem, wprowadzono możliwość określenia daty i godziny rozpoczęcia fotografowania czy filmowania. Do tego możliwe jest także zaprogramowania czasu, przez który ma działać funkcja automatycznego przechwytywania.

Ma to kilka zalet. Przede wszystkim pozwala uniknąć gromadzenia niepotrzebnego materiału, a więc zajmowania miejsca w karcie pamięci. Ponadto pozwala na ograniczenie zużycia akumulatora i ogólnie zwiększa wydajność fotografowania czy filmowania w trybie automatycznego przechwytywania. Dzięki tej zmianie aparat będzie jeszcze lepiej sprawdzał się podczas realizowania profesjonalnych materiałów.