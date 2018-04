Kompozycja jest tym, co stale powinnyśmy mieć na uwadze - praktyczne wskazówki

Kompozycja fotograficzna odnosi się do opanowania umiejętności dostrzegania kształtów i from fotografowanych obiektów, ich tekstury, linii i masy, jak również oceny wzajemnych uwarunkowań pomiędzy nimi.

Podobieństwo w kompozycji

Podobieństwo jest wstępnym warunkiem dostrzeżenia różnicy. Rudolf Arnheim

Obiekty zbliżone do siebie rozmiarami, kształtem, kolorem, charakterystyką ruchu itd. są postrzegane jako spokrewnione i traktowane jako jedność. Zaprezentowana powyżej fotografia autorstwa Bressona przedstawia małżeństwo dwojga wybitnych francuskich naukowców. Małżonkowie noszą podobne, ciemne ubrania, mają zbliżony wyraz twarzy, ich twarze są podobnie oświetlone, oboje złożyli ręce w niemal identyczny sposób. Traktowanie ich jako jedności wydaje się naturalne, co więcej, jak głosi powiedzenie, małżonkowie, którzy spędzili ze sobą wiele lat, nie tylko zachowują się podobnie, ale również zaczynają przypominać swoją drugą połowę wyglądem i sposobem mówienia. Matka Irene, Maria Skłodowska-Curie, urodziła się w Polsce, lecz większość życia spędziła we Francji. Dwukrotnie wyróżniono ją Nagrodą Nobla – w 1903 roku za osiągnięcia z dziedziny fizyki, oraz w 1911 – z chemii. Była pionierką w dziedzinie promieniotwórczości i pierwszą osobą dwukrotnie uhonorowaną Nagrodą Nobla. W roku 1898 Skłodowska-Curie odkryła nowy pierwiastek chemiczny, któremu na cześć swojej ojczyzny nadała łacińską nazwę polonium (polon).

Fot. Henri Cartier-Bresson