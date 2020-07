Poznaj laureatów konkursu 2020 Audubon Photography Awards

Co roku National Audubon Society - czyli organizacja zajmująca się działaniami na rzecz ochrony środowiska - organizuje konkurs fotograficzny skierowany do fotografów ze Stanów Zjednoczonych i siedmiu prowincji Kanady. Tematem nagradzanych w tych zawodach zdjęć są ptaki. Do tegorocznej edycji tego renomowanego konkursu fotograficznego napłynęło ponad 6000 zgłoszeń. Ostatecznie zaszczytne wyróżnienie za najlepszą fotografię roku trafiło do Joanny Lentini, której udało się wykonać zdumiewające zdjęcie kormorana nurkującego w wodach Meksyku.



"Spędziłam wiele godzin pod wodą w Zatoce La Paz na rejestrowaniu lwów morskich, ale nigdy wcześniej nie spotkałam tam nurkujących kormoranów" zdradziła autorka zwycięskiej fotografii. "Odwracając uwagę od cudownych lwów morskich, patrzyłam z podziwem, jak kormorany zanurzają się w morzu, by rzucić się na pływające pod powierzchnią sardynki. Chociaż długo obserwowałam te ptaki, to nie dostrzegłam, aby któryś złapał rybę. Ciekawskie szczenięta lwa morskiego ścigały w tym czasie nurkujące ptaki" - tak opisuje doświadczenie fotografowania nurkujących kormoranów Joanna Lentini. Wraz ze zwycięską fotografią nagrodzone zostały także prace nadesłane w ramach czterech kategorii konkursowych - dla profesjonalistów, amatorów, młodzieży i ukazująca ptaki i rośliny. Ta ostatnia z kategorii pojawiła się w tym konkursie dopiero drugi raz i ma na celu celebrować relacje pomiędzy ptakami a ich środowiskiem. Wśród zwycięskich prac wyróżniono także nagrodę specjalną - Nagrodę Fischera. Została ona powołana na część byłego dyrektora kreatywnego magazynu Audubon - Kevina Fischera. Ma ona na celu wyróżnić obraz, który najlepiej łączy w sobie kunszt i umiejętności techniczne. Każdy ze zwycięzców popisał się doskonałym wyczuciem czasu i wybitnymi umiejętnościami obserwowania ptaków. Niezależnie od tego czy jest to amator, taki jak Bibek Ghosh, który sfotografował kroplę wody wokół dzioba kolibra, czy Christopher Smith rejestrujący moment, w którym kukawka kalifornijska chwyta ofiarę, każda z prac stanowi mistrzostwo wsród fotografii przyrodniczej. Konkurs fotograficzny 2020 Audubon Photography Awards - zobacz wybitne zdjęcia ptaków