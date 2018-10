Sarah Martinet – fotografka krajobrazu, której specjalnością są długie ekspozycje.

Sarah Martinet to francuska fotografka krajobrazu, która wykonuje zdjęcia od 8 lat. Jej pasja rozpoczęła się nieco przez przypadek, gdy poszukując fotografa ślubnego zwróciła uwagę na fakt, że fotografia to nie tylko obrazy umieszczane w albumach rodzinnych, ale również dzieła sztuki. Jej specjalizacją są długie ekspozycje.

Fotografia stanowi dla niej rodzaj psychoanalizy – pozwala zajrzeć w głąb siebie i jednocześnie poczuć się lepiej. Inspiracje odnajduje wszędzie dookoła, ale przede wszystkim oglądając cudze zdjęcia. Jej praca dzieli się na dwa etapy. Mniej więcej 60% czasu wypełnia fotografowanie, natomiast 40% edycja zdjęć. Jej zdaniem prezentacja surowych kadrów jest bezcelowa, gdyż takie obrazy są zbyt bezosobowe i niedoskonałe. Dodatkowo obróbka pozwala jej na nadanie zdjęciom osobistego charakteru i sprawia, że kadry stają się osobiste. Cieszy się więc pełnią możliwości formatu RAW. Zawsze jednak dba o wykonanie doskonałych ekspozycji, gdyż to oznacza dużo mniej czasu spędzonego przed ekranem, a więcej w terenie.

Fot. Sarah Martinet

Wśród swoich inspiracji wymienia Erica Foreya, który co prawda zajmuje się fotografią architektury i miejską, ale nauczył ją wielu cennych rzeczy. Uczyła się od niego bezpośrednio i jak mówi, to jedna z pierwszych osób, która uwierzyła w jej umiejętności.

Krajobraz z loty ptaka

Podczas pobytu na Islandii Sarah Martinet miała okazję fotografować krajobraz przez otwarte okno z pokładu samolotu. Zdjęcia pokazują różnorodność krajobrazu, który staje się zbiorem zachwycających tekstur poprzecinanych rzekami. Ogromne góry zostają zredukowane do małych fragmentów kadru.

Fot. Sarah Martinet

Poniżej znajdziesz kilka wskazówek, jak wykonać długie ekspozycje.

8 wskazówek, jak wykonywać długie ekspozycje

Wskazówka nr 1

Fotografując z filtrem ND, w szczególności ND10, konieczne jest zastosowanie naprawdę stabilnego statywu. Wielu fotografów myśli, że każdy trójnóg załatwi sprawę, ale prawda jest taka, że wiele modeli sprawdzi się tylko przy nieco dłuższych naświetlaniach. Korzystając z filtra ND czas ekspozycji wydłuża się do kilkunastu minut – to naprawdę dużo czasu, aby aparat został poruszony przez wiatr lub zwyczajnie zapadł się nieco w gruncie, zakłócając przy tym ostrość obrazu. Pomijając warunki fizyczne danego modelu statywu, tj. odpowiednia waga i sztywność, to ważne jest także, aby maksymalizując jego stabilność ustawić nogi na twardym podłożu, nie wyciągać środkowej kolumny i w miarę możliwości rozkładać sekcje o największej średnicy (np. potrzebując wydłużyć nogi "o jedną sekcję" skorzystać z tej najszerszej a nie najcieńszej).