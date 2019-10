Kamery w blokach startowych pokazywały zbyt dużo - protest zawodniczek

Podczas Mistrzostw Świata w Lekkoatletyce w 2019 postanowiono wprowadzić innowacje w postaci kamer zainstalowanych w blokach startowych. Technologia, która miała pozwolić widzom na jeszcze bardziej intensywne przeżywanie zawodów, wzbudziła protesty wśród lekkoatletek. Okazało się, że zamiast ciekawej, nowej perspektywy, kamery udostępniają punkt widzenia wprowadzający uczestników zawodów w zakłopotanie. Co więcej te ujęcia miały także nieco niepokojący charakter.



Ideą, która przyświecała wprowadzeniu kamer w blokach startowych, było danie widzom dostępu do pełnego napięcia momentu tuż przed startem. Jednakże zawodniczki Tatjana Pinto i Gina Lückenkemper zaprotestowały, gdyż poczuły się niekomfortowo "stojąc nad tymi kamerami w krótkich spodenkach do biegania".

