Magiczne momenty uchwycone na ulicach Nowego Jorku

Fotografia nagradza tych, którzy mają otwarte oczy - Jeśli ktoś jest oddanym obserwatorem, istnieje spora szansa, że uwieczni fascynujące - i czasami nawet dziwaczne - chwile z życia. Takim właśnie fotografem jest Eric Kogan. Zobaczcie jego fotografie uliczne.



Magiczna fotografia uliczna wykonywana na ulicach Nowego Jorku

Eric Korgan uwielbia fotografować na ulicach Nowego Jorku, gdzie znajduje niesamowite, proste lecz niezwykle silne wizualnie scenki. Każde z jego zdjęć to anegdota, która potrafi rozbawić, skłonić do refleksji czy pokazać ironię codzienności. Jego prace to świetny przykład, że czasami aby rozpocząć zdumiewającą serię zdjęć, wystarczy po prostu uważnie rozejrzeć się dookoła.